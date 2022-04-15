Генри Сехудо и Майк Тайсон провели первую совместную тренировку

Несколько дней назадобъявил о возобновлении спортивной карьере.

Экс-чемпион UFC уже приступил к тренировкам и одна из них проходила под руководством известного американского боксера Майка Тайсона. Генри Сехудо опубликовал соцсетях пост, в котором написал следующее:

Это была первая совместная тренировка Сехудо и Тайсона. Генри на данный момент 35 лет. За свою карьеру он провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и 2 поражения.

Генри Сехудо Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Под присмотром дяди Майка я не могу пропускать удары

Следующий свой поединок Сехудо хочет провести против Александра Волкановски или Алджамейна Стерлинга.