Генри Сехудо и Майк Тайсон провели первую совместную тренировку

Генри Сехудо Фото: globallookpress.com
Экс-чемпион UFC уже приступил к тренировкам и одна из них проходила под руководством известного американского боксера Майка Тайсона. Генри Сехудо опубликовал соцсетях пост, в котором написал следующее:
Это была первая совместная тренировка Сехудо и Тайсона. Генри на данный момент 35 лет. За свою карьеру он провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и 2 поражения.
Следующий свой поединок Сехудо хочет провести против Александра Волкановски или Алджамейна Стерлинга.