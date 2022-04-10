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    Олейник победил Вандеру на UFC 273

    Прочие Единоборства
    Российский боец Алексей Олейник одержал победу на турнире UFC 273.

    Алексей Олейник
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    Алексей Олейник

    В раннем прелиме в тяжелом весе он победил американца Джареда Вандера, успешно применив удушающий прием.

    Для 44-летнего Олейника эта победа стала 60-й в карьере при 16 поражениях и одной ничьей. Американец проиграл восьмой бой из 20.

    В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Петр Ян и действующий чемпион промоушена в этом дивизионе, представитель США Алджэмейн Стерлинг.

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