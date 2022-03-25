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    • Американцы Книрим и Фрейзер завоевали золото ЧМ среди спортивных пар
    Все новости спорта

    Американцы Книрим и Фрейзер завоевали золото ЧМ среди спортивных пар

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    Американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

    Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер
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    Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер

    Победители по сумме двух программ набрали 221,09 балла (76,88 + 144,21) .

    Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (199,55). Тройку лучших замкнули канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд (197,32).

    Отметим, что американскую фигуристку Эшли Кэйн-Гриббл, выступающую в паре с Тимоти Ледюком, увезли на носилках после падения во время исполнения произвольной программы. После короткой программы фигуристы занимали второе место (75,85).

    София Голиченко и Артем Даренский (Украина) снялись после короткой программы.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары. Произвольная программа
    • 1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 144,21
    • 2. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 130,78
    • 3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 127,97
    • 4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 124,38
    • 5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 123,32
    • 6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 115,74
    • 7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 105,89
    • 8. Камилла Ковалева — Павел Ковалев (Франция) — 102,78
    • 9. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 99,03
    • 10. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 94,57
    • 11. Дорота Брода — Петро Бетегон Мартин (Испания) — 84,92
    • 12. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль) — 82,00

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары. Итоговое положение
    • 1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 221,09
    • 2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 199,55
    • 3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 197,32
    • 4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 191,74
    • 5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 189,61
    • 6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 176,02
    • 7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 166,68
    • 8. Камилла Ковалева — Павел Ковалев (Франция) — 153,73
    • 9. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 148,55
    • 10. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 144,24
    • 11. Дорота Брода — Петро Бетегон Мартин (Испания) — 133,58
    • 12. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль) — 126,45
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