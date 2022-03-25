Американцы Книрим и Фрейзер завоевали золото ЧМ среди спортивных пар

Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер Фото: globallookpress.com
Победители по сумме двух программ набрали 221,09 балла (76,88 + 144,21) .
Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (199,55). Тройку лучших замкнули канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд (197,32).
Отметим, что американскую фигуристку Эшли Кэйн-Гриббл, выступающую в паре с Тимоти Ледюком, увезли на носилках после падения во время исполнения произвольной программы. После короткой программы фигуристы занимали второе место (75,85).
София Голиченко и Артем Даренский (Украина) снялись после короткой программы.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары. Произвольная программа
- 1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 144,21
- 2. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 130,78
- 3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 127,97
- 4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 124,38
- 5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 123,32
- 6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 115,74
- 7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 105,89
- 8. Камилла Ковалева — Павел Ковалев (Франция) — 102,78
- 9. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 99,03
- 10. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 94,57
- 11. Дорота Брода — Петро Бетегон Мартин (Испания) — 84,92
- 12. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль) — 82,00
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары. Итоговое положение
- 1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 221,09
- 2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 199,55
- 3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 197,32
- 4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 191,74
- 5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 189,61
- 6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 176,02
- 7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 166,68
- 8. Камилла Ковалева — Павел Ковалев (Франция) — 153,73
- 9. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 148,55
- 10. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 144,24
- 11. Дорота Брода — Петро Бетегон Мартин (Испания) — 133,58
- 12. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль) — 126,45