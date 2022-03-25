Американцы Книрим и Фрейзер завоевали золото ЧМ среди спортивных пар

Американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

Победители по сумме двух программ набрали 221,09 балла (76,88 + 144,21) .

Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (199,55). Тройку лучших замкнули канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд (197,32).

Отметим, что американскую фигуристку Эшли Кэйн-Гриббл, выступающую в паре с Тимоти Ледюком, увезли на носилках после падения во время исполнения произвольной программы. После короткой программы фигуристы занимали второе место (75,85).

София Голиченко и Артем Даренский (Украина) снялись после короткой программы.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары. Произвольная программа 1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 144,21

2. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 130,78

3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 127,97

4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 124,38

5. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 123,32

6. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 115,74

7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 105,89

8. Камилла Ковалева — Павел Ковалев (Франция) — 102,78

9. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 99,03

10. Зоуи Джонс — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 94,57

11. Дорота Брода — Петро Бетегон Мартин (Испания) — 84,92

12. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль) — 82,00