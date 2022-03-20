Непряева выиграла пасьют на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

Наталья Непряева Фото: globallookpress.com
Второй финишировала Мария Истомина. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова.
Напомним, стартовые листы сформированы по итогам прошедших ранее разделок. Непряева в той гонке была второй.
Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Женщины.
Гонка преследования, 10 км. Классический стиль
1. Наталья Непряева — 29.39,4.
2. Мария Истомина — отставание 21,3.
3. Екатерина Смирнова +25,6.
4. Алиса Жамбалова +40,4.
5. Ольга Царёва +1.51,5.
6. Анастасия Рыгалина +1.52,5.
7. Евгения Крупицкая +2.02,7.
8. Ольга Жолудева +2.22,1.
9. Христина Мацокина +3.27,0.