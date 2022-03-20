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    Непряева выиграла пасьют на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России»

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    Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку преследования классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Второй финишировала Мария Истомина. Тройку призёров замкнула Екатерина Смирнова.

    Напомним, стартовые листы сформированы по итогам прошедших ранее разделок. Непряева в той гонке была второй.

    Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Женщины.
    Гонка преследования, 10 км. Классический стиль

    1. Наталья Непряева — 29.39,4.
    2. Мария Истомина — отставание 21,3.
    3. Екатерина Смирнова +25,6.
    4. Алиса Жамбалова +40,4.
    5. Ольга Царёва +1.51,5.
    6. Анастасия Рыгалина +1.52,5.
    7. Евгения Крупицкая +2.02,7.
    8. Ольга Жолудева +2.22,1.
    9. Христина Мацокина +3.27,0.

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