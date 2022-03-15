Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в Ченнай

Шахматная олимпиада перенесена в Ченнай Фото: globallookpress.com
Предполагается, что турнир пройдет в конце июля — начале августа.
Изначально соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа.
Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне.
С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. В предыдущий раз турнир прошел в 2018 году в Грузии.
Всемирная шахматная олимпиада 2024 года должна пройти в Будапеште.