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    • Шведы Сундлинг и Хальфварссон выиграли командный спринт на этапе КМ в Фалуне
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    Шведы Сундлинг и Хальфварссон выиграли командный спринт на этапе КМ в Фалуне

    Прочие Лыжи
    В Фалуне (Швеция) завершился командный спринт свободным стилем в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

    Йонна Сундлинг
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    Йонна Сундлинг

    Победу в нём одержала первая команда Швеции, в составе которой выступили Йонна Сундлинг и Калле Хальфварссон. Серебро завоевала вторая команда Норвегии (Тириль Уднес Венг и Мартин Лёвстрём Нюэнгет), бронзу — первый норвежский коллектив (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен).

    Лыжные гонки. Кубок мира, 9 этап. Фалун. Командный спринт, свободный стиль.

    1. Швеция-1 (Йонна Сундлинг, Калле Хальфварссон) — 23.05,91
    2. Норвегия-2 (Тириль Уднес Венг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет) — отставание +10,09
    3. Норвегия-1 (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен) +10,16.

    Сборная России в соревнованиях участия не принимает, так как была отстранена от международных соревнований решением Международной федерации лыжных гонок (FIS).

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