Шведы Сундлинг и Хальфварссон выиграли командный спринт на этапе КМ в Фалуне

В Фалуне (Швеция) завершился командный спринт свободным стилем в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Победу в нём одержала первая команда Швеции, в составе которой выступили Йонна Сундлинг и Калле Хальфварссон. Серебро завоевала вторая команда Норвегии (Тириль Уднес Венг и Мартин Лёвстрём Нюэнгет), бронзу — первый норвежский коллектив (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен).

Лыжные гонки. Кубок мира, 9 этап. Фалун. Командный спринт, свободный стиль.

1. Швеция-1 (Йонна Сундлинг, Калле Хальфварссон) — 23.05,91

2. Норвегия-2 (Тириль Уднес Венг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет) — отставание +10,09

3. Норвегия-1 (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен) +10,16.

Сборная России в соревнованиях участия не принимает, так как была отстранена от международных соревнований решением Международной федерации лыжных гонок (FIS).