Шведы Сундлинг и Хальфварссон выиграли командный спринт на этапе КМ в Фалуне

Йонна Сундлинг Фото: globallookpress.com
Победу в нём одержала первая команда Швеции, в составе которой выступили Йонна Сундлинг и Калле Хальфварссон. Серебро завоевала вторая команда Норвегии (Тириль Уднес Венг и Мартин Лёвстрём Нюэнгет), бронзу — первый норвежский коллектив (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен).
Лыжные гонки. Кубок мира, 9 этап. Фалун. Командный спринт, свободный стиль.
1. Швеция-1 (Йонна Сундлинг, Калле Хальфварссон) — 23.05,91
2. Норвегия-2 (Тириль Уднес Венг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет) — отставание +10,09
3. Норвегия-1 (Лотта Уднес Венг и Харальд Эстберг Амундсен) +10,16.
Сборная России в соревнованиях участия не принимает, так как была отстранена от международных соревнований решением Международной федерации лыжных гонок (FIS).