В FIS обсуждают замену классических эстафет на смешанные в рамках крупных соревнований

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный Олимпийский комитет (МОК) рассматривают возможность замены классических (женских и мужских) эстафет на смешанную в рамках крупных стартов, сообщает Dagbladet со ссылкой рейс-директора FIS

«Да, такие обсуждения велись внутри рабочих групп и комитетов, но пока не более того. По этому поводу не принято никаких решений ни на 2026 год, ни на Кубок мира», — цитирует издание Миньерея.

Отметим, что программа чемпионата мира 2025 года уже утверждена, а значит, смешанная эстафета там не появится.

Сегодня, 13 марта на заключительном этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась смешанная эстафета, которую неожиданно выиграла команда США. Dagbladet называет данную гонку «пилотным проектом» FIS и МОК.