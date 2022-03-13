В FIS обсуждают замену классических эстафет на смешанные в рамках крупных соревнований

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
«Да, такие обсуждения велись внутри рабочих групп и комитетов, но пока не более того. По этому поводу не принято никаких решений ни на 2026 год, ни на Кубок мира», — цитирует издание Миньерея.
Отметим, что программа чемпионата мира 2025 года уже утверждена, а значит, смешанная эстафета там не появится.
Сегодня, 13 марта на заключительном этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась смешанная эстафета, которую неожиданно выиграла команда США. Dagbladet называет данную гонку «пилотным проектом» FIS и МОК.