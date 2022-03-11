ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • 17:03
    • Тамбиев: Впервые в карьере не буду играть в плей-офф, для меня это дико и непривычно
  • 16:47
    • «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем
  • 16:38
    • Ришар Жуве отобрал у Йоханнеса Клебо «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов
  • 16:12
    • «ПСЖ» усилил меры безопасности на базе после вылета из ЛЧ от «Реала»
  • 16:02
    • Ришар Жуве завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
    Все новости спорта

    Ришар Жуве отобрал у Йоханнеса Клебо «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов

    Прочие Лыжи
    Французский лыжник Ришар Жуве завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам. Это стало известно после того, как он завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

    Ришар Жуве
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ришар Жуве

    До спринта в Фалуне лидером в соответствующем малом зачёте был пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Чтобы обогнать Клебо, Жуве требовалась только победа. При любом другом исходе «Малый хрустальный глобус» в спринте доставался норвежцу. Ранее Клебо решил пропустить последний этап сезона, поскольку не до конца восстановился после перенесённого коронавируса.

  • Ришар Жуве завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
  • Читайте по теме

    • Российские лыжники не выступают на этапе в Фалуне ввиду отстранения со стороны FIS.

    Кубок мира по лыжным гонкам. Спринтерский зачёт. Итоговое положение

    1. Ришар Жуве (Франция) — 568 очков
    2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 562
    3. Лука Шанава (Франция) — 461...
    6. Александр Терентьев (Россия) — 292...
    9. Глеб Ретивых (Россия) — 212...
    15. Александр Большунов (Россия) — 140...
    21. Сергей Устюгов (Россия) — 103

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному