«Формула-1» расторгла соглашение с «Матч ТВ»

расторгла соглашение спо формальному признаку, сообщил генеральный продюсер канала

«Телеканал "Матч ТВ" получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1.

К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны.

Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег и надеемся, что многочисленные поклонники автоспорта в России еще увидят "Ф-1" на большом экране и с комментариями нашего голоса "Формулы" — Алексея Попова», — говорится в заявлении Тащина в его телеграм-канале.

Ранее Формула-1 сообщила, что расторгла контракт на проведение Гран-при России. Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации.

Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.