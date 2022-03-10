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    «Формула-1» расторгла соглашение с «Матч ТВ»

    Прочие Формула-1 Автоспорт Спорт на ТВ
    «Формула-1» расторгла соглашение с «Матч ТВ» по формальному признаку, сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

    «Формула-1»
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    «Формула-1»

    «Телеканал "Матч ТВ" получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1.

    К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны.

    Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег и надеемся, что многочисленные поклонники автоспорта в России еще увидят "Ф-1" на большом экране и с комментариями нашего голоса "Формулы" — Алексея Попова», — говорится в заявлении Тащина в его телеграм-канале.

    Ранее Формула-1 сообщила, что расторгла контракт на проведение Гран-при России. Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации.

    Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.

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