Мазепин вместе с отцом попал под санкции ЕС

Российский гонщики его отецпопали под санкции Евросоюза, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Дмитрий Мазепин является владельцем и генеральным директором компании по производству минеральных удобрений «Уралхим».

Напомним, ранее американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с Никитой, а также прекратила сотрудничество с компанией «Уралкалий».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.

Всего в новый санкционнный список попали 14 бизнесменов и 146 чиновников.