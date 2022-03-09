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    Мазепин вместе с отцом попал под санкции ЕС

    Прочие Формула-1 Автоспорт Вокруг спорта
    Российский гонщик Никита Мазепин и его отец Дмитрий попали под санкции Евросоюза, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

    Никита Мазепин
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    Никита Мазепин

    Дмитрий Мазепин является владельцем и генеральным директором компании по производству минеральных удобрений «Уралхим».

    Напомним, ранее американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с Никитой, а также прекратила сотрудничество с компанией «Уралкалий».

    В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.

    Всего в новый санкционнный список попали 14 бизнесменов и 146 чиновников.

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