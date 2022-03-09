Магнуссен будет выступать за «Хаас» вместо Мазепина

Командаподписала долгосрочный контракт с датским гонщиком, который будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2022.

Магнуссен выступал за «Хаас» в 2017-2020 годах. За время работы в команде датский гонщик провел 79 стартов. Вновь за руль болида он сядет на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта.

«Я был очень удивлен, но в то же время был очень рад получить звонку от руководства "Хаас".

Я смотрел в другом направлении относительно моих обязательств на 2022 год, но предложение вернуться в "Формулу-1", да еще и в команду, которую я очень хорошо знаю, было слишком привлекательным», — цитирует пилота сайт команды.

Напомним, что 5 марта американская команда объявила о разрыве контракта с россиянином Никитой Мазепиным.