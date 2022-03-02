Российский союз спортсменов выступил с большим заявлениям по санкциям в адрес россиян

Российский союз спортсменовсделал большое заявление по ситуации с санкциями в адрес россиян, которых отстранили многие международные федерации.

«Российский союз спортсменов не может и не будет оставаться в стороне от ситуации, связанной с необоснованными, неадекватными и дискриминационными санкциями, которые международные спортивные власти применяют сейчас ко всем без исключения российским и белорусским спортсменам.

Наша организация объединяет выдающихся олимпийцев разных эпох и поколений, разной национальности и происхождения. Многие из них были современниками глобальных мировых политических кризисов, военных конфликтов и политических демаршей. Однако всегда и везде, оставаясь приверженцами и хранителями олимпийских традиций и ценностей, олимпийского духа и объединяющей силы спорта, они выступали за мир, равноправие и консолидацию олимпийского сообщества.

Бомбардировки и этнические чистки в Югославии, военные операции в Ираке, Афганистане, геноциды в странах Африки, Азии, Латинской Америки. Все это было совсем недавно. Практически везде в роли вершителя судеб выступали страны НАТО, из-за действий которых погибли тысячи людей, в том числе невинных мирных граждан. Но мы не помним, чтобы международное олимпийское движение или кто-то из российских спортсменов выступал с инициативой отстранить от участия в соревнованиях своих коллег из тех стран, которые под тем или иным предлогом принимали непосредственное участие в ведении боевых действий на территориях других государств.

Спорт всегда был послом мира и доброй воли, создавал возможности для содействия урегулированию любых конфликтов. В этом миссия современного олимпийского движения. Так мы считали еще несколько дней назад, до того момента как Международный олимпийский комитет и ряд международных спортивных федераций, не имея никаких легитимных оснований и в нарушение всех регламентирующих документов, приняли решение лишить российских и белорусских спортсменов их законного права на участие в соревнованиях.

На наших глазах в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию происходит трагическое разрушение олимпийской семьи, частью которой мы всегда с гордостью были. Мы выступаем категорически против спортивного геноцида российских и белорусских спортсменов. Обращаемся ко всем ответственным и причастным лицам и организациям. Пересмотрите ваши последние решения! С исторической точки зрения они губительны для олимпийского сообщества. И однозначно дают понять, что никто из спортсменов не может сегодня быть уверенным в защищенности и тем более гарантиях своих прав. Если в настоящем мы неспособны сохранить единство и взаимопонимание, то уже в ближайшем будущем нас ждут самые негативные последствия этой конфронтации», — отмечается в заявлении РСС, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России.