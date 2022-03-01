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    World Athletics отстранила российских и белорусских легкоатлетов от участия в ЧМ в помещении

    Прочие Легкая атлетика Вокруг спорта
    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

    Мария Ласицкене
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    Мария Ласицкене

    Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в чемпионате мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.

    Также отмечается, что Совет World Athletics планирует обсудить вопрос с приостановкой деятельности Федерации легкой атлетики Белоруссии.

    Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за обострения ситуации на Украине.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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