Нисканен выиграл гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Лахти, Червоткин — 4-й

Ийво Нисканен Фото: globallookpress.com
Финский лыжник пришел к финишу с лучшим результатом — за 33 минуты и 6,5 секунды.
Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо, отставший от победителя на 17,6 секунды. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа (+18,0).
Россиянин Алексей Червоткин остановился в шаге от подиума, заняв четвертое место (+22,0), а трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов показал пятый результат (+24,4).
В топ-10 также попал Илья Семиков — его 33.52,6 стали седьмым результатом.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К)
- 1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33.06,5
- 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 33.24,1
- 3. Вильям Поромо (Швеция) — 33.24,5
- 4. Алексей Червоткин (Россия) — 33.28,5
- 5. Александр Большунов (Россия) — 33.30,9
- 6. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 33.41,4
- 7. Илья Семиков (Россия) — 33.52,6
- 8. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 34.00,6
- 9. Харальд Амундсен (Норвегия) — 34.03,4
- 10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — 34.07,9...
- 12. Иван Якимушкин (Россия) — 34.09,4
- 23. Денис Спицов (Россия) — 34.55,0
- 24. Александр Терентьев (Россия) — 34.56,4