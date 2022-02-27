Нисканен выиграл гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Лахти, Червоткин — 4-й

Финнстал победителем классической гонки на 15 км с раздельным стартом на домашнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

Финский лыжник пришел к финишу с лучшим результатом — за 33 минуты и 6,5 секунды.

Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо, отставший от победителя на 17,6 секунды. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа (+18,0).

Россиянин Алексей Червоткин остановился в шаге от подиума, заняв четвертое место (+22,0), а трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов показал пятый результат (+24,4).

В топ-10 также попал Илья Семиков — его 33.52,6 стали седьмым результатом.