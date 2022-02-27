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    Нисканен выиграл гонку с раздельным стартом на этапе КМ в Лахти, Червоткин — 4-й

    Прочие Лыжи
    Финн Ийво Нисканен стал победителем классической гонки на 15 км с раздельным стартом на домашнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

    Ийво Нисканен
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    Ийво Нисканен

    Финский лыжник пришел к финишу с лучшим результатом — за 33 минуты и 6,5 секунды.

    Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо, отставший от победителя на 17,6 секунды. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа (+18,0).

    Россиянин Алексей Червоткин остановился в шаге от подиума, заняв четвертое место (+22,0), а трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов показал пятый результат (+24,4).

    В топ-10 также попал Илья Семиков — его 33.52,6 стали седьмым результатом.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К)
    • 1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33.06,5
    • 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 33.24,1
    • 3. Вильям Поромо (Швеция) — 33.24,5
    • 4. Алексей Червоткин (Россия) — 33.28,5
    • 5. Александр Большунов (Россия) — 33.30,9
    • 6. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 33.41,4
    • 7. Илья Семиков (Россия) — 33.52,6
    • 8. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 34.00,6
    • 9. Харальд Амундсен (Норвегия) — 34.03,4
    • 10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — 34.07,9...
    • 12. Иван Якимушкин (Россия) — 34.09,4
    • 23. Денис Спицов (Россия) — 34.55,0
    • 24. Александр Терентьев (Россия) — 34.56,4
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