Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых — пятый

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Норвежский лыжник преодолел дистанцию за 2 минуты и 58,34 секунды, лишь на 0,04 секунды опередив ставшего вторым француза Люка Шанава.
Замкнул тройку призеров норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар (+0,23).
Единственный представитель России в финале — Глеб Ретивых, стал пятым и отстал от победителя на 0,9 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Спринт (С). Финал
- 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,34
- 2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,04
- 3. Синнре Скар (Норвегия) — 0,23
- 4. Ховард Таугбель (Норвегия) — 0,58
- 5. Глеб Ретивых (Россия) — 0,90
- 6. Вань Сянь (Китай) — 7,77
В женской спринтерской гонке победу одержала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию за 3 минуты и 12,86 секунды.
Второй стала ее соотечественница Эмма Рибом, отставшая на 3,28 секунды. Бронза у еще одной шведки Майи Дальквист, которая отстала от победительницы на 3,67 секунды.
Россиянка Наталья Непряева финишировала последней, шестой, с отставанием в 4,69 секунды от лидера.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Спринт (С). Финал
- 1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.12,86
- 2. Эмма Рибом (Швеция) — отставание 3,28
- 3. Майя Дальквист (Швеция) — 3,67
- 4. Джессика Диггинс (США) — 3,93
- 5. Анамария Лампич (Словения) — 4,01
- 6. Наталья Непряева (Россия) — 4,69