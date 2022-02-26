Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых — пятый

Норвежецстал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

Норвежский лыжник преодолел дистанцию за 2 минуты и 58,34 секунды, лишь на 0,04 секунды опередив ставшего вторым француза Люка Шанава.

Замкнул тройку призеров норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар (+0,23).

Единственный представитель России в финале — Глеб Ретивых, стал пятым и отстал от победителя на 0,9 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Спринт (С). Финал 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,34

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,04

3. Синнре Скар (Норвегия) — 0,23

4. Ховард Таугбель (Норвегия) — 0,58

5. Глеб Ретивых (Россия) — 0,90

6. Вань Сянь (Китай) — 7,77

В женской спринтерской гонке победу одержала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию за 3 минуты и 12,86 секунды.

Второй стала ее соотечественница Эмма Рибом, отставшая на 3,28 секунды. Бронза у еще одной шведки Майи Дальквист, которая отстала от победительницы на 3,67 секунды.

Россиянка Наталья Непряева финишировала последней, шестой, с отставанием в 4,69 секунды от лидера.