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    Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых — пятый

    Прочие Лыжи
    Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Норвежский лыжник преодолел дистанцию за 2 минуты и 58,34 секунды, лишь на 0,04 секунды опередив ставшего вторым француза Люка Шанава.

    Замкнул тройку призеров норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар (+0,23).

    Единственный представитель России в финале — Глеб Ретивых, стал пятым и отстал от победителя на 0,9 секунды.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Спринт (С). Финал
    • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,34
    • 2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,04
    • 3. Синнре Скар (Норвегия) — 0,23
    • 4. Ховард Таугбель (Норвегия) — 0,58
    • 5. Глеб Ретивых (Россия) — 0,90
    • 6. Вань Сянь (Китай) — 7,77

    В женской спринтерской гонке победу одержала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию за 3 минуты и 12,86 секунды.

    Второй стала ее соотечественница Эмма Рибом, отставшая на 3,28 секунды. Бронза у еще одной шведки Майи Дальквист, которая отстала от победительницы на 3,67 секунды.

    Россиянка Наталья Непряева финишировала последней, шестой, с отставанием в 4,69 секунды от лидера.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Спринт (С). Финал
    • 1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.12,86
    • 2. Эмма Рибом (Швеция) — отставание 3,28
    • 3. Майя Дальквист (Швеция) — 3,67
    • 4. Джессика Диггинс (США) — 3,93
    • 5. Анамария Лампич (Словения) — 4,01
    • 6. Наталья Непряева (Россия) — 4,69
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