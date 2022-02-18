Российского биатлониста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Пресс-службаопубликовала решение организации дисквалифицировать российского биатлониста

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА "РУСАДА" принял решение дисквалифицировать спортсмена Слепова Алексея (вид спорта — биатлон) на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 30 сентября 2021 года», — говорится в тексте заявления.

Биатлонист был дисквалифицирован за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

Слепов является трехкратным чемпионом Европы, победителем и призером этапов Кубка IBU, чемпионом России по лыжным гонкам (2010) и биатлону (2012).

В 2021 году биатлонист объявил о завершении своей карьеры.