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    Российского биатлониста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

    Прочие Допинг Биатлон
    Пресс-служба РУСАДА опубликовала решение организации дисквалифицировать российского биатлониста Алексея Слепова.

    Алексей Слепов
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    Алексей Слепов

    «Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА "РУСАДА" принял решение дисквалифицировать спортсмена Слепова Алексея (вид спорта — биатлон) на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 30 сентября 2021 года», — говорится в тексте заявления.

    Биатлонист был дисквалифицирован за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

    Слепов является трехкратным чемпионом Европы, победителем и призером этапов Кубка IBU, чемпионом России по лыжным гонкам (2010) и биатлону (2012).

    В 2021 году биатлонист объявил о завершении своей карьеры.

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