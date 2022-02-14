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    «Лос-Анджелес Рэмс» стал двукратным победителем Супербоула

    Прочие Американский футбол
    «Лос-Анджелес Рэмс» победили «Цинциннати Бенгалс» в Супербоуле — финальном матче сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

    «Лос-Анджелес Рэмс»
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    «Лос-Анджелес Рэмс»

    Игра прошла в Инглвуде (Калифорния) на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась победой «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 23:20.

    «Рэмс» во второй раз в своей истории выиграли Супербоул, впервые клуб одержал победу в турнире 22 года назад. «Цинциннати» дважды доходил до финала, но оба раза проигрывал.

    В прошлом году победителем Супербоула стала команда «Тампа-Бэй Бакканирс», обыгравшая в финале «Канзас-Сити» (31:9).

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