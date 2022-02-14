«Лос-Анджелес Рэмс» стал двукратным победителем Супербоула

победилив Супербоуле — финальном матче сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

Игра прошла в Инглвуде (Калифорния) на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась победой «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 23:20.

«Рэмс» во второй раз в своей истории выиграли Супербоул, впервые клуб одержал победу в турнире 22 года назад. «Цинциннати» дважды доходил до финала, но оба раза проигрывал.

В прошлом году победителем Супербоула стала команда «Тампа-Бэй Бакканирс», обыгравшая в финале «Канзас-Сити» (31:9).

