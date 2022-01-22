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    Жулин считает, что Синицина и Кацалапов завершат карьеру после Олимпиады-2022

    Прочие Фигурное катание Олимпизм
    Российский тренер Александр Жулин считает, что его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершат карьеру после Олимпиады-2022.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    «У всех спортсменов сезоны складываются непросто. У кого-то травмы, у кого-то ковид, у кого-то ещё какие-то проблемы. Да, непросто.

    Но я знаю одно, что для пары Синицина и Кацалапов Олимпийские игры в Пекине — это вершина их карьеры. Я думаю, они положат всё, как и их тренер в лице меня, для того, чтобы получить максимальный результат.

    Пойдут ли они на следующий олимпийский цикл? Закончат. Никите 30 лет, Вике 26. Я думаю, что закончат. Хотя если они мне скажут, что хотят кататься дальше, я буду безумно рад.

    Пара просто уникальная, я их обожаю», — сказал Жулин «Чемпионату».

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