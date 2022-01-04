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    Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар»

    Прочие Автоспорт
    Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова одержал победу на третьем этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

    Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар»
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    Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар»

    Дистанция спецучастка составила 255 км. Результат победителей — 2 часа 43 минуты 25 секунд. Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова (отставание 1 минута 10 секунд).

    В общем зачете первые четыре места занимают гонщики «КАМАЗа». Лидирует Сотников, преодолевший дистанцию за 10 часов, 42 минуты и 32 секунды. Вторым идет Николаев (+11.45). Каргинов на третьей позиции (+19.44). Шибалов занимает четвертое место (+27.05).

    Следующий этап «Дакара» пройдет 5 января, протяженность спецучастка — 465 км.

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