Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар» Фото: globallookpress.com
Дистанция спецучастка составила 255 км. Результат победителей — 2 часа 43 минуты 25 секунд. Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова (отставание 1 минута 10 секунд).
В общем зачете первые четыре места занимают гонщики «КАМАЗа». Лидирует Сотников, преодолевший дистанцию за 10 часов, 42 минуты и 32 секунды. Вторым идет Николаев (+11.45). Каргинов на третьей позиции (+19.44). Шибалов занимает четвертое место (+27.05).
Следующий этап «Дакара» пройдет 5 января, протяженность спецучастка — 465 км.