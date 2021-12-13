Жулин: Не хочется связывать череду травм подопечных Тутберидзе между собой

Заслуженный тренер РФвысказался о снятии чемпионки Европыс чемпионата России из-за перелома кисти.

«Очень жаль, что Алене Косторной придется пропустить чемпионат России из-за травмы.

Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде? Пока для Алены все очень плохо. Думаю, что какой-то дополнительный отбор и исключение в виде контрольных прокатов невозможны.

Не хочется связывать травмы подопечных Тутберидзе между собой и искать в этом какую-то тенденцию. Череда травм в "Хрустальном" — это, скорее, воля случая», — сказал Жулин «Чемпионату».

Чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).