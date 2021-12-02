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    СМИ: Финал Гран-при по фигурному катанию отменен

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    Финал «Гран-при» по фигурному катанию, который должен был начаться 9 декабря в Осаке (Япония), не состоится, сообщает Asahi.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    Решение об отмене соревнований связано с распространением нового омикрон-штамма COVID-19.

    Официально эту информацию подтвердят в ближайшие несколько дней.

    С 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19.

    В финал Гран-при в этом сезоне пробились российские фигуристы Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

    Напомним, ранее сообщалось, что финал Гран-при пройдет в формате «пузыря».

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