СМИ: Финал Гран-при по фигурному катанию отменен

Финал «Гран-при» по фигурному катанию, который должен был начаться 9 декабря в Осаке (Япония), не состоится, сообщает Asahi.

Решение об отмене соревнований связано с распространением нового омикрон-штамма COVID-19.

Официально эту информацию подтвердят в ближайшие несколько дней.

С 30 ноября Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19.

В финал Гран-при в этом сезоне пробились российские фигуристы Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Алена Косторная (все — женское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (все — парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Напомним, ранее сообщалось, что финал Гран-при пройдет в формате «пузыря».