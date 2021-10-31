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    Бородавко рассказал о восстановлении Большунова

    Прочие Лыжи
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в какой форме сейчас находится Александр Большунов, который перенес две операции на верхней челюсти.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Отметим, что Большунов находится на сборе национальной команды в Финляндии.

    «Александр пока занимается по индивидуальной программе. Последствия операций еще не позволяют тренироваться в полной мере. Его занятия более спокойные.

    Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качеств.

    Мы спешить не собираемся, будем прислушиваться к организму. Это же и порекомендовали врачи. Как уйдет опухоль, тогда приступим к большим нагрузкам.

    Пока никаких излишних напряжений, потому что любая максимальная работа способствует увеличению давления, что может привести к кровотечению.

    Впервые за 20 с лишним лет здесь со снегом полный порядок: накатанные трассы, хорошая погода, близкая к нулю. Никаких проблем нет», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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