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    Глазырина может вернуться в сборную России после дисквалификации

    Прочие Биатлон Допинг
    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Екатерина Глазырина может вернуться в национальную команду после дисквалификации.

    Екатерина Глазырина
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    Екатерина Глазырина

    «В эту среду, 13 октября, BIU уведомил Союз биатлонистов России о том, что Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности, поскольку срок ее годичной предварительной дисквалификации истек 24 сентября.

    Как президент СБР, я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

    В 2020 году IBU временно отстранил Глазырину от соревнований, она подозревалась в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы и расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

    На основании этих же данных Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию, которая была наложена в 2018 году.

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