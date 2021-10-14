Глазырина может вернуться в сборную России после дисквалификации

Президент Союза биатлонистов России (СБР)заявил, чтоможет вернуться в национальную команду после дисквалификации.

«В эту среду, 13 октября, BIU уведомил Союз биатлонистов России о том, что Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности, поскольку срок ее годичной предварительной дисквалификации истек 24 сентября.

Как президент СБР, я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

В 2020 году IBU временно отстранил Глазырину от соревнований, она подозревалась в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы и расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

На основании этих же данных Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию, которая была наложена в 2018 году.