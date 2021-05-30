Колумбиец Берналь выиграл «Джиро д’Италия», россиянин Власов — четвертый в общем зачете

Колумбийский велогонщикстал победителем 104-го шоссейного гранд-тура «Джиро д’Италия».

В воскресенье, 30 мая, заключительный 21-й этап выиграл итальянец Филиппо Ганна, который проехал 30,3 км из Сенаго в Милан за 33 минуты и 48 секунды.

Победителем общего зачета итальянской веломногодневки стал 24-летний Берналь из команды Ineos Grenadiers с суммарным результатом 86 часов 17 минут и 28 секунд.

Второе место с отставанием в 1 минуты и 29 секунд занял итальянец Дамиано Карузо (Team Bahrain Victorious). Третьим стал британец Саймон Йейтс (Team BikeExchange), уступивший лидеру 4 минуты и 15 секунд.

Четвертым в генеральной классификации стал россиянин Александр Власов. 25-летний велогонщик из команды Astana–Premier Tech уступил победителю 6 минут и 40 секунд.

Веломногодневка продлилась с 8 по 30 мая. За 23 дня спортсмены проехали по дорогам Италии 3 410 километров.