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    Российские пловцы взяли серебро ЧЕ вженской и мужской эстафетах

    Прочие Плавание
    Мужская сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы в комбинированной эстафете 4×100 метров.

    Климент Колесников
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    Климент Колесников

    За команду выступили Климент Колесников (спина), Кирилл Пригода (брасс), Михаил Вековищев (баттерфляй) и Андрей Минаков (вольный стиль).

    Победу одержала команда Великобритании с результатом 3 минуты и 28,59 секунды. Россияне проиграли 0,91 секунды. Третьими финишировали итальянцы (+1,34).

    У женщин в аналогичной дисциплине россиянки тоже стали вторыми, показав результат 3 минуты 56,25 секунды.

    В финальном заплыве в составе российской команды выступали Мария Каменева (спина), Юлия Ефимова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль).

    Победительницами стали представительницы Великобритании (3.54,01), третьими финишировали итальянки (3.56,30).

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