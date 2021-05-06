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    Сборная России по гандболу узнала соперников на ЧЕ-2022

    Прочие Гандбол
    Европейская гандбольная федерация в режиме онлайн провела жеребьевку предварительного этапа чемпионата Европы, который состоится 13-30 января 2022 года в Словакии и Венгрии.

    Российские гандболисты
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    Российские гандболисты

    Сборная России попала в группу F, где также выступят команды Словакии и Литвы. Матчи этого квартета пройдут в словацком городе Кошице.

    Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд турнира.

    Полные результаты жеребьевки:

    Группа A: Словения, Дания, Северная Македония, Черногория.
    Группа B: Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды.
    Группа С: Хорватия, Сербия, Франция, Украина.
    Группа D: Германия, Австрия, Белоруссия, Польша.
    Группа E: Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.
    Группа F: Норвегия, Россия, Словакия, Литва.

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