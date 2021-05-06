Сборная России по гандболу узнала соперников на ЧЕ-2022

Российские гандболисты Фото: globallookpress.com
Сборная России попала в группу F, где также выступят команды Словакии и Литвы. Матчи этого квартета пройдут в словацком городе Кошице.
Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд турнира.
Полные результаты жеребьевки:
Группа A: Словения, Дания, Северная Македония, Черногория.
Группа B: Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды.
Группа С: Хорватия, Сербия, Франция, Украина.
Группа D: Германия, Австрия, Белоруссия, Польша.
Группа E: Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.
Группа F: Норвегия, Россия, Словакия, Литва.