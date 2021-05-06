Сборная России по гандболу узнала соперников на ЧЕ-2022

Европейская гандбольная федерация в режиме онлайн провела жеребьевку предварительного этапа чемпионата Европы, который состоится 13-30 января 2022 года в Словакии и Венгрии.

Сборная России попала в группу F, где также выступят команды Словакии и Литвы. Матчи этого квартета пройдут в словацком городе Кошице.

Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд турнира.

Полные результаты жеребьевки:

Группа A: Словения, Дания, Северная Македония, Черногория.

Группа B: Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды.

Группа С: Хорватия, Сербия, Франция, Украина.

Группа D: Германия, Австрия, Белоруссия, Польша.

Группа E: Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.

Группа F: Норвегия, Россия, Словакия, Литва.