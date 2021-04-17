Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

На автодроме в Имоле завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи чемпионата Формулы-1.

Победителем стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вслед за которым расположились представители «Ред Булл» Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

Напарник Хэмилтона Валттери Боттас стал лишь восьмым.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.14,411

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,035

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,087

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,329

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,379

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,415

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,464

8. Валттери Боттас («Мерседес») +0,487

9. Эстебан Окон («Альпин») +0,799

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

Не вышли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.15,199

12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.15,261

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.15,394

14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.15,593

15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.15,593

Не вышли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.15,974

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,122

18. Мик Шумахер («Хаас») — 1.16,279

19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.16,797

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.