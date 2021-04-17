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    Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На автодроме в Имоле завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи чемпионата Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Победителем стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вслед за которым расположились представители «Ред Булл» Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

    Напарник Хэмилтона Валттери Боттас стал лишь восьмым.

    Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат.

    Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.14,411
    2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,035
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,087
    4. Шарль Леклер («Феррари») +0,329
    5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,379
    6. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,415
    7. Ландо Норрис («Макларен») +0,464
    8. Валттери Боттас («Мерседес») +0,487
    9. Эстебан Окон («Альпин») +0,799
    10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.15,199
    12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.15,261
    13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.15,394
    14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.15,593
    15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.15,593

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.15,974
    17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,122
    18. Мик Шумахер («Хаас») — 1.16,279
    19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.16,797
    20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.

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