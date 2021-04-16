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    Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ

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    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Россияне показали результат 73,77 балла. За технику они получили 37,93 балла, за компоненты — 35,84 балла.

    Второй результат показали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66.09). Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65.82).

    Сборная России после четырех этапов упрочила лидерство в общем зачете. Мишина и Галлямов принесли команде еще 12 очков. Теперь у России 61 балл. Второе место занимает сборная США (56 очков). Третье — Япония (52 очка).

    Командный чемпионат мира по фигурному катанию
    Пары. Короткая программа

    1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 73,77
    2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 66,09
    3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 65,82
    4. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 65,68
    5. Клео Амон — Денис Стрекалин (Франция) — 61,37
    6. Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада) — 54,91

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