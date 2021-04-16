Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ

Российские фигуристы, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Россияне показали результат 73,77 балла. За технику они получили 37,93 балла, за компоненты — 35,84 балла.

Второй результат показали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66.09). Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара (65.82).

Сборная России после четырех этапов упрочила лидерство в общем зачете. Мишина и Галлямов принесли команде еще 12 очков. Теперь у России 61 балл. Второе место занимает сборная США (56 очков). Третье — Япония (52 очка).

Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 73,77

2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 66,09

3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 65,82

4. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 65,68

5. Клео Амон — Денис Стрекалин (Франция) — 61,37

6. Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада) — 54,91