Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда — 5-й

Американецпобедил в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (World Team Trophy).

Американский фигурист получил за прокат 109,65 балла. Вторым стал японец Юдзуру Ханю (107,12), замкнул тройку еще один представитель США Джейсон Браун (94,86).

Российский фигурист Михаил Коляда показал пятый результат. За свой прокат 26-летний спортсмен получил 93.42 балла.

17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал седьмой результат (88,86) .

Произвольную программу мужчины представят завтра, 16 апреля (начало — 12.00 по московскому времени).

Фигурное катание. Командный чемпионат мира

Мужчины. Короткая программа

1. Нейтан Чен (США) — 109,65 балла

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12

3. Джейсон Браун (США) — 94,86

4. Кевин Эмоз (Франция) — 94,69

5. Михаил Коляда (Россия) — 93,42

6. Роман Садовский (Канада) — 89,61

7. Евгений Семененко (Россия) — 88,86

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 78,28

9. Сема Уно (Япония) — 77,46

10. Даниэль Грассль (Италия) — 67,32

11. Нам Нгуен (Канада) — 66,89

Командный турнир. Положение после трех этапов

1. Россия — 49 баллов

2. США — 47

3. Япония — 42

4. Франция — 26

4. Италия — 25

6. Канада — 23