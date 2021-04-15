ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • 18:18
    • УЕФА отстранил арбитра Лапочкина на 90 дней
  • 12:10
    • Щербакова выиграла короткую программу на командном чемпионате мира, Туктамышева — 2-я
  • 10:33
    • «ПСЖ» в ближайшее время сделает громкое заявление о будущем Неймара
    Все новости спорта

    Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Коляда — 5-й

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Американец Нейтан Чен победил в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (World Team Trophy).

    Нейтан Чен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нейтан Чен

    Американский фигурист получил за прокат 109,65 балла. Вторым стал японец Юдзуру Ханю (107,12), замкнул тройку еще один представитель США Джейсон Браун (94,86).

    Российский фигурист Михаил Коляда показал пятый результат. За свой прокат 26-летний спортсмен получил 93.42 балла.

    17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал седьмой результат (88,86) .

    Произвольную программу мужчины представят завтра, 16 апреля (начало — 12.00 по московскому времени).

    Фигурное катание. Командный чемпионат мира
    Мужчины. Короткая программа

    1. Нейтан Чен (США) — 109,65 балла
    2. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12
    3. Джейсон Браун (США) — 94,86
    4. Кевин Эмоз (Франция) — 94,69
    5. Михаил Коляда (Россия) — 93,42
    6. Роман Садовский (Канада) — 89,61
    7. Евгений Семененко (Россия) — 88,86
    8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 78,28
    9. Сема Уно (Япония) — 77,46
    10. Даниэль Грассль (Италия) — 67,32
    11. Нам Нгуен (Канада) — 66,89

    Командный турнир. Положение после трех этапов

    1. Россия — 49 баллов
    2. США — 47
    3. Япония — 42
    4. Франция — 26
    4. Италия — 25
    6. Канада — 23

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» пойдет отыгрываться
  • «Рома» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Субмарина» затопит хорватов
  • «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Манчестер Юнайтед» еще раз обыграет «Гранаду»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анахайм — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному