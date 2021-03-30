Мальцев — победитель «разделки» на чемпионате России

Артем Мальцев Фото: globallookpress.com
Мальцев преодолел дистанцию за 33 минуты 5,4 секунды.
Второе место занял Иван Якимушкин, третье — Андрей Ларьков.
Ранее стало известно о том, что Александр Большунов в последний момент снялся с «разделки» на чемпионате России.
Лыжные гонки. Чемпионат России
Гонка с раздельным стартом. 15 км
1. Артем Мальцев — 33.05,4
2. Иван Якимушкин +34,7
3. Андрей Ларьков +35,0
4. Артем Николаев +40,1
5. Денис Спицов +46,2
6. Сергей Турышев +55,9
7. Александр Кулешов +58,3
8. Алексей Червоткин +1.00,7