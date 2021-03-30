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    Мальцев — победитель «разделки» на чемпионате России

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    Российский лыжник Артем Мальцев стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на чемпионате России в Тюмени.

    Артем Мальцев
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    Артем Мальцев

    Мальцев преодолел дистанцию за 33 минуты 5,4 секунды.

    Второе место занял Иван Якимушкин, третье — Андрей Ларьков.

  • Большунов снялся с индивидуальной гонки на ЧР
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    • Ранее стало известно о том, что Александр Большунов в последний момент снялся с «разделки» на чемпионате России.

    Лыжные гонки. Чемпионат России
    Гонка с раздельным стартом. 15 км

    1. Артем Мальцев — 33.05,4
    2. Иван Якимушкин +34,7
    3. Андрей Ларьков +35,0
    4. Артем Николаев +40,1
    5. Денис Спицов +46,2
    6. Сергей Турышев +55,9
    7. Александр Кулешов +58,3
    8. Алексей Червоткин +1.00,7

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