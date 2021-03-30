Мальцев — победитель «разделки» на чемпионате России

Российский лыжникстал победителем гонки с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на чемпионате России в Тюмени.

Мальцев преодолел дистанцию за 33 минуты 5,4 секунды.

Второе место занял Иван Якимушкин, третье — Андрей Ларьков.

Ранее стало известно о том, что Александр Большунов в последний момент снялся с «разделки» на чемпионате России.

Лыжные гонки. Чемпионат России

Гонка с раздельным стартом. 15 км

1. Артем Мальцев — 33.05,4

2. Иван Якимушкин +34,7

3. Андрей Ларьков +35,0

4. Артем Николаев +40,1

5. Денис Спицов +46,2

6. Сергей Турышев +55,9

7. Александр Кулешов +58,3

8. Алексей Червоткин +1.00,7