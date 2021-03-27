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    Степанова: В произвольном танце решили откататься для себя

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Российская фигуристка Александра Степанова поделилась впечатлениями от выступления в танцевальном дуэте с Иваном Букиным на чемпионате мира в Стокгольме.

    Александра Степанова
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    Александра Степанова

    Пара получила 125,75 балла за произвольный танец. С суммой 208,77 балла Степанова и Букин остались без медалей, заняв пятое место. Золото завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

    «После короткой программы мы оказались очень далеко от пьедестала.

    Сегодня решили с тренерами откататься для себя и ни за что не переживать, чтобы закончить этот сезон достойно для себя и своей команды.

    Сами эти соревнования будут для нас большим уроком — это не Гран-при, не соревнования внутри России, а главный турнир сезона.

    Это большой опыт, который даст нам толчок вперед», — передает слова Степановой Sport24.

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