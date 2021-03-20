Олсбю-Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ в Эстерсунде

Олсбю-Ройселанн показала результат 32 минуты 54,8 секунды, пробежав четыре штрафных круга.
Второе место заняла еще одна норвежка Тириль Экхофф, победившая накануне в спринте.
Замкнула тройку сильнейших белоруска Анна Сола.
Лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция). Кубок мира
Женщины. Гонка преследования 10 км
1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 32.54,8 (4 шт. круга)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — отставание 29,3 (4)
3. Анна Сола (Белоруссия) — 44,0 (4)
4. Жюли Симон (Франция) — 1.01,7 (5)
5. Эмили Калькенберг (Норвегия) — 1.54,8 (2)
6. Франциска Пройсс (Германия) — 2.05,9 (4)
8. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.11,1 (5)
10. Лариса Куклина (Россия) — 2.13,5 (5)...
34. Светлана Миронова (Россия) — 3.39,0 (7)...
47. Анастасия Шевченко (Россия) — 4.40,8 (6)...
49. Анастасия Гореева (Россия) — 4.44,3 (8)...
53. Татьяна Акимова (Россия) — 4.57,8 (9)...
55. Евгения Павлова (Россия) — 5.20,3 (8)