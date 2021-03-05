ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахРаздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
  • 17:14
    • Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ
  • 15:36
    • «Бавария» продлила контракт с полузащитником
  • 09:05
    • «Вашингтон» выиграл у «Клипперс», Уэстбруку не хватило одного подбора для очередного трипл-дабла
  • 01:06
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально проиграл «Челси»
    Все новости спорта

    Бородавко: На первом этапе Червоткин подарил нам надежду на золотые медали

    Прочие Лыжи
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги мужской эстафеты в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

    Алексей Червоткин и Иван Якимушкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Червоткин и Иван Якимушкин

    5 марта сборная России (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) заняла второе место в эстафете, золото взяли норвежцы.

    «Конечно, Клебо экономил силы и ждал Большунова. Норвежец знает свои силы, он и рассчитывал на этот рывок на финише.

    На первом этапе Червоткин подарил нам надежду на золотые медали. К сожалению, не смогли удержать преимущество.

    Почему плохо пробежал Якимушкин? Это спорт. Возможно, было не очень хорошее самочувствие, трудно сказать.

    К сожалению, было очень много проиграно», — сказал Бородавко «Спорт-Экспрессу».

    Также Бородавко рассказал, чего ожидать от Большунова в масс-старте на 50 километров.

    «Александра не надо дополнительно злить перед этой гонкой. Он сам настраивается на гонки и понимает, для чего он бегает. Шансы перед гонкой у него хорошие», — добавил Бородавко.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левантийцы не проиграют дома «подводникам»?
  • «Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Второй матч со «Спартаком» ЦСКА проведет увереннее?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сколько голов подарит второй матч в Ярославле?
  • «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному