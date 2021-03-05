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    Большунов: Мне не удалось поддержать частоту движений Клэбо на финишном подъеме

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    Российский лыжник Александр Большунов рассказал о противостоянии с норвежцем Йоханнесом Клебо на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Йоханнес Клебо и Александр Большунов
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    Йоханнес Клебо и Александр Большунов

    5 марта сборная России (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) заняла второе место в эстафете, золото взяли норвежцы.

    «На последнем спуске я не услышал, что он справа меня обходит, думал, что он пойдет слева.

    Он вышел вперед и там уже сделал свою работу. Мне не удалось поддержать его частоту на финишном подъеме», — сказал Большунов в эфире «Матч-ТВ».

    Отметим, что эта награда стала четвертой для России на турнире.

    Следующая гонка у мужчин состоится 7 марта — масс-старт классическим стилем.

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