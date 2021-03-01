Ступак, Истомина, Непряева и Сорина выступят в женской гонке с раздельным стартом на ЧМ

Стал известен состав участников женской индивидуальной гонки в рамках чемпионата мира от сборной России.

Первой из российских лыжниц на старт 10-километровой дистанции выйдет Юлия Ступак, получившая 36-й номер. Мария Истомина уйдет в гонку 39-й, Наталья Непряева — 42-й, Татьяна Сорина — 44-й.

Норвегию в этой гонке представят Тереза Йохауг (40-й стартовый номер), Тириль Венг (27), Рагниль Хага (24) и Хелен Фоссесхольм (50).

За Швецию будут выступать Шарлотте Калла (28), Эбба Андерссон (34), Фрида Карлссон (46) и Майя Дальквист (60).

Всего на дисциплину заявилось 88 спортсменок. Под предпоследним номером в гонку уйдет латвийская биатлонистка Байба Бендика, отобравшаяся на соревнования через квалификационные старты.

Женская индивидуальная гонка свободным стилем пройдет 2 марта в Оберстдорфе, начало — в 14:55 по московскому времени.

Напомним, на ЧМ россияне выступают под нейтральным флагом и аббревиатурой RSF (Russian Ski Federation).