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    Вяльбе: Спицов даже думал заморозить руку, но не вижу смысла рисковать

    Прочие Лыжи
    Президент ФЛГР Елена Вяльбе прокомментировала травму российского лыжника Дениса Спицова и поделилась прогнозами относительно его восстановления.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    Напомним, Спицов получил травму на тренировке. Позже у него был диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки.

    « К сожалению, Денис упал на том же спуске, где такая же трагедия произошла и с Устюговым. У него перелом пятой пястной кости левой руки. На следующий день он вылетает домой.

    Обратились опять к тому же доктору, которая делала операцию Наталье Непряевой. Она сказала: "Ставьте мне задачу, я все сделаю".

    Думаю, это будет фиксация шурупами. Если без них, то уйдет шесть недель на восстановление. Если с фиксацией — то две-три, возможно.

    Не знаю, может он в Тюмени что-то и пробежит еще, но у нас осталось не так много времени до конца сезона. Он был в очень хорошем состоянии. И на эстафету я очень на него рассчитывала.

    Он тренировался и даже думал о том, чтобы как-то заморозить руку. Но там такой перелом неудачный, скрученный. Врач и здесь осмотрел, и по фото нам подтвердили, что если сейчас руку нагрузить, то он просто ее доломает.

    Не вижу никакого смысла рисковать. Мы все предполагали, что это просто ушиб. Никто даже не думал о переломе», — приводит слова Вяльбе телеканал «Матч-ТВ».

    Спицов является трехкратным олимпийским призером.

    На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе в активе мужской сборной России одна золотая и одна бронзовая награды.

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