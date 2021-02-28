Валиева победила в Финале Кубка России

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
По итогам двух прокатов она получила 238 баллов.
Второе место заняла Майя Хромых (235,96), третье — Дарья Усачева (229,71).
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева остановилась в шаге от пьедестала (226,01).
Кубок России по фигурному катанию
Финал. Москва. Женщины. Итоговое положение
1. Камила Валиева — 238,00
2. Майя Хромых — 235,96
3. Дарья Усачева — 229,71
4. Елизавета Туктамышева — 226,01
5. Анна Фролова — 213,91
6. Алена Косторная — 210,20
7. Ксения Цибинова — 202,88
8. Софья Самодурова — 199,88
9. Мария Талалайкина — 192,59
10. Елизавета Нугуманова — 181,99