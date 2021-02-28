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    Валиева победила в Финале Кубка России

    Прочие Фигурное катание
    Камила Валиева стала победительницей Финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    По итогам двух прокатов она получила 238 баллов.

    Второе место заняла Майя Хромых (235,96), третье — Дарья Усачева (229,71).

    Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева остановилась в шаге от пьедестала (226,01).

    Кубок России по фигурному катанию
    Финал. Москва. Женщины. Итоговое положение

    1. Камила Валиева — 238,00
    2. Майя Хромых — 235,96
    3. Дарья Усачева — 229,71
    4. Елизавета Туктамышева — 226,01
    5. Анна Фролова — 213,91
    6. Алена Косторная — 210,20
    7. Ксения Цибинова — 202,88
    8. Софья Самодурова — 199,88
    9. Мария Талалайкина — 192,59
    10. Елизавета Нугуманова — 181,99

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