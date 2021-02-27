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    Большунов — чемпион мира в скиатлоне

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    Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Большунов преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды.

    Второе и третье места заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер (+1,1) и Ханс Кристер Холунд (+1,7).

    Для Большунова это первое золото чемпионатов мира. Ранее он завоевал четыре серебряных награды.

    Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
    Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

    1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9.
    2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1.
    3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +1,7.
    4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.
    5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +22,1.
    6. Сьюр Рёте (Норвегия) — +47,3.
    7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1.33,3.
    8. Иван Якимушкин (Россия) — +2.00,3…
    18. Алексей Червоткин (Россия) — +2.49,5…
    23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.

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