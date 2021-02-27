Большунов — чемпион мира в скиатлоне

Российский лыжникзавоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Большунов преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды.

Второе и третье места заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер (+1,1) и Ханс Кристер Холунд (+1,7).

Для Большунова это первое золото чемпионатов мира. Ранее он завоевал четыре серебряных награды.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.33,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 1,1.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +1,7.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +22,1.

6. Сьюр Рёте (Норвегия) — +47,3.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1.33,3.

8. Иван Якимушкин (Россия) — +2.00,3…

18. Алексей Червоткин (Россия) — +2.49,5…

23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.