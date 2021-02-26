Большунова отстранят на две гонки в случае повторного нарушения

Российский лыжникв случае повторения нарушения, подобного совершенному в отношении финна, будет дисквалифицирован на две гонки.

«Изучив все факты, рабочая группа решила, что у Большунова будет испытательный срок на следующие пять соревнований, включая чемпионат мира и этапы Кубка мира.

Если в следующих пяти соревнованиях не будет случаев неспортивного поведения со стороны спортсмена, то мы ничего не будем предпринимать.

Но если такой случай будет, то спортсмен будет отстранен на две гонки Кубка мира в дополнение к другим возможным санкциям», — говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое цитирует NRK.

Напомним, 24 января Большунова на финишной прямой мужской эстафеты подрезал финский лыжник Йони Мяки, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар.

После финиша Александр врезался в Мяки. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.