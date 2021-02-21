Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону, Логинов девятый

Норвежецвыиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Норвежский биатлонист преодолел дистанцию в 15 кс с результатом 36 минут и 27,2 секунды при одном неточном выстреле.

В тройку вошли еще один представитель Норвегии Йоханнес Дале и француз Кантен Фийон Майе.

Дале проиграл соотечественнику 10,2 секунды, пробежав два штрафных круга. Майе при двух промахах отстал от Дале на 2,6 секунды.

Лучшим из четырех россиян стал Александр Логинов, занявший 9-е место, уступив Легрейду 50 секунд при двух неточных выстрелах.

Мужской масс-старт стал последним соревнованием на турнире. Сборная России завоевала одну бронзовую медаль — в мужской эстафете.

Биатлон. Чемпионат мира

Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 36.27,2 (1 шт. круг)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 10,2 (2)

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 12,8 (2)

4. Симон Эдер (Австрия) — 23,1 (1)

5. Яков Фак (Словения) — 30,0 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — +33,3 (2)...

9. Александр Логинов (Россия) — 50,0 (2)...

14. Эдуард Латыпов (Россия) — 01.32,1 (2)

15. Матвей Елисеев (Россия) — 01.43,9 (3)...

20. Карим Халили (Россия) — 02.19,1 (3)