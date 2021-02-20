Норвежцы выиграли мужскую эстафету на ЧМ, Россия — третья

Сборнаяодержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Второй к финишу пришла команда Швеции, Россия завоевала бронзу.

Эта медаль стала для россиян первой на текущем чемпионате мира, который завершится двумя масс-стартами 21 февраля.

Добавим, что российскую команду представляли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира. Мужчины

Эстафета. 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:12.27,4 (8 шт. кругов)

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание 33,1 (7)

3. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,9 (5)

4. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильян Жаклен) — 01.02,0 (1+11)

5. Украина (Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко) —

01.12,7 (0+4)

6. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш) — 01.35,5 (2+14)