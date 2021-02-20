ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль НьигесПримера. «Атлетико» сыграет с «Леванте», «Реал» в гостях у «Вальядолида»
  • 18:17
    • Норвежцы выиграли мужскую эстафету на ЧМ, Россия — третья
  • 13:14
    • Осака обыграла Брэди и стала чемпионкой Australian Open
  • 18:34
    • Полузащитник «Зенита» заразился коронавирусом
  • 17:23
    • «Челси» не сумел обыграть «Саутгемптон»
  • 17:05
    • Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону
    Все новости спорта

    Норвежцы выиграли мужскую эстафету на ЧМ, Россия — третья

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

    Эдуард Латыпов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Латыпов

    Второй к финишу пришла команда Швеции, Россия завоевала бронзу.

    Эта медаль стала для россиян первой на текущем чемпионате мира, который завершится двумя масс-стартами 21 февраля.

    Добавим, что российскую команду представляли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

    Поклюка (Словения)
    Чемпионат мира. Мужчины
    Эстафета. 4 х 7,5 км

    1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:12.27,4 (8 шт. кругов)
    2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание 33,1 (7)
    3. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,9 (5)
    4. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильян Жаклен) — 01.02,0 (1+11)
    5. Украина (Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко) —
    01.12,7 (0+4)
    6. Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш) — 01.35,5 (2+14)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» выбьет «Спартак» из Кубка России?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Дортмунд» рурское дерби?
  • «Шальке» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Как завершится мерсисайдское дерби?
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальорка — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному