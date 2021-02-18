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    Польховский ничего не слышал о желании Павловой спуститься с высоты

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    Главный тренер сборной России Валерий Польховский отреагировал на слова биатлонистки Евгении Павловой, которая заявила, что уже давно просит спуститься с высоты.

    Валерий Польховский
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    Валерий Польховский

    «Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал. Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила.

    Шашилов спросил после спринта: "Может, их спустить?" Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом все.

    Но ко мне лично никто не обращался. Если есть вопросы — приходи, будем разговаривать. Я же ее сегодня видел перед стартом, но она этот вопрос даже не поднимала. С кем она разговаривает, я не понимаю. Об этом она говорила личному тренеру? Но он же в Новосибирске. Так пусть он позвонит, поговорим, я же не идиот, если ей так надо.

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    • Но по таким вопросам надо вовремя обращаться и не делать выводы за всю команду. Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Все это возможно решить, но об этой проблеме я услышал от вас», — цитирует Польховского ТАСС.

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