Халили — об индивидуальной гонке на ЧМ: Три круга ехал и кайфовал

Российский биатлонистоценил свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке.

Он показал в гонке шестой результат, чисто отработав на четырех огневых рубежах. Победу в гонке одержал норвежец Стурла Легрейд.

«Хороший результат. С четырьмя нулями шестая позиция, наверное, не самый лучший результат, но для меня сейчас это неплохо.

Три круга ехал и кайфовал. Три круга сидел за украинской командой. Потом ребята разъехались, пришлось самому себя натягивать. Стало тяжелее.

Когда я пришел на последний огневой рубеж, то все было так хорошо в эмоциональном плане, что не было никакого волнения», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Помимо Халили, 16-е место занял Евгений Гараничев, 29 место занял Александр Логинов.