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    Гореева завоевала серебро в гонке преследования на Кубке IBU, Егорова — бронзу

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Анастасия Гореева завоевала серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье.

    Анастасия Гореева
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    Анастасия Гореева

    Россиянка отстала от победительницы — немки Ванессы Фойгт — на 30,8 секунды, допустив 2 промаха.

    Еще одна россиянка Анастасия Егорова стала обладательницей бронзовой награды.

    Кубок IBU. 3-й этап. Брезно-Осрблье (Словакия)
    Женщины. Гонка преследования. 10 км

    1 (1 стартовая позиция). Ванесса Фойгт (Германия) — 27.57,5 (1 промах)
    2 (6). Анастасия Гореева — + 30,8 (2)
    3 (5). Анастасия Егорова — +46,9 (2)…
    11 (26). Анастасия Шевченко — +1.40,7 (2)…
    13 (2). Екатерина Носкова — +1.56,7 (6)…
    19 (21). Наталья Гербулова — +2.30,6 (3)…
    23 (20). Полина Шевнина — +2.50,7 (2)
    24 (37). Алина Кудисова — +3.00,0 (2)…
    27 (23). Валерия Васнецова (все — Россия) — + 3.10,8 (6).

    В мужской гонке преследования победу одержал представитель Германии Филипп Наврат.

    В тройку призеров вошли его соотечественник Юстус Стрелов и норвежец Зиверт Бакен.

    Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 15-й результат и допустивший 2 промаха.

    Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

    1 (6). Филипп Наврат — 32.15,3 (1)
    2 (2). Юстус Стрелов (оба — Германия) — +14,8 (1)
    3 (11). Зиверт Бакен (Норвегия) — +26,6 (0)…
    15 (20). Никита Поршнев — +1.54,0 (2)…
    18 (25). Кирилл Стрельцов — +2.11,5 (3)…
    19 (16). Василий Томшин — +2.13,8 (4)…
    27 (52). Евгений Идинов — +3.14,0 (3)…
    39 (50). Даниил Серохвостов — +3.39,2 (5)…
    47 (53). Вадим Филимонов (все — Россия) — +4.13,9 (2).

    Четвертый этап Кубка IBU также пройдет в Брезно-Осрблье с 17 по 21 февраля.

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