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    Миронова не связывает свои промахи с ветром

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    Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое 64-е место в спринтерской гонке чемпионата мира в Поклюке.

    Светлана Миронова
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    Светлана Миронова

    «Функциональное состояние у меня более или менее в порядке. Ветер был на лежке и немного поддувал на стойке, но не думаю, что мои промахи стоя связаны именно с ветром. Я прицеливалась, удерживала мушку на мишени, нажимала — и это были промахи.

    Все, больше ничего не могу сказать! Для меня это было так: я четко стою в мишени, нажимаю — и мимо. Ветер был, да, но не настолько сильный, чтобы допустить промах.

    Что делать с эстафетой? Это решать тренером. Хочу ли я бежать? Думаю, да.

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    • Что касается мороза, мы очень давно не были в России, и очень сильно замерзли. Я вообще мерзну всегда, просто всегда! У всех почему-то стереотипы: мол, вы же из Сибири и не должны мерзнуть. Да нам точно так же холодно, как и всем!», — приводит слова Мироновой «Спорт-Экспресс».

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