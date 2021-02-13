Миронова не связывает свои промахи с ветром

Российская биатлонисткапрокомментировала свое 64-е место в спринтерской гонке чемпионата мира в Поклюке.

«Функциональное состояние у меня более или менее в порядке. Ветер был на лежке и немного поддувал на стойке, но не думаю, что мои промахи стоя связаны именно с ветром. Я прицеливалась, удерживала мушку на мишени, нажимала — и это были промахи.

Все, больше ничего не могу сказать! Для меня это было так: я четко стою в мишени, нажимаю — и мимо. Ветер был, да, но не настолько сильный, чтобы допустить промах.

Что делать с эстафетой? Это решать тренером. Хочу ли я бежать? Думаю, да.

Что касается мороза, мы очень давно не были в России, и очень сильно замерзли. Я вообще мерзну всегда, просто всегда! У всех почему-то стереотипы: мол, вы же из Сибири и не должны мерзнуть. Да нам точно так же холодно, как и всем!», — приводит слова Мироновой «Спорт-Экспресс».