Тренер сборной Норвегии считает Россию главным конкурентом в борьбе за золото ЧМ в смешанной эстафете

Тренер сборной Норвегииподелился ожиданиями от смешанной эстафетной гонки на чемпионате мира в Поклюке.

Турнир стартует 10 февраля смешанной эстафетой. За сборную России гонку побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«Если мы снова посмотрим в таблицы общего зачета, то увидим, что у нас в составе двое лучших из мужского тотала и двое лучших из женского. Поэтому нас можно считать фаворитами.

Естественно, у нас у всех большие ожидания. Но в этом и сложность, когда ты фаворит на бумаге. Все ожидают, что мы победим.

Но это не означает, что мы победим, нам нужно сражаться за эту победу. Сражаться, потому все хотят у нас выиграть.

С другой стороны, это хороший вызов для нас, хороший опыт, учитывая, что в следующем году будет Олимпиада.

Там внимания будет больше. Поэтому, какой бы ни был результат завтра, гонка станет хорошим уроком.

Как минимум шесть команд могут выиграть завтра. В первую очередь это Россия, затем Германия, Франция, Италия, Швеция. Они все могут попасть на пьедестал, все могут победить», — приводит слова тренера «Матч ТВ».