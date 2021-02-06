ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионовРеформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
  • 19:31
    • Дормундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу»
  • 19:27
    • Дубль Демирбая помог «Байеру» разгромить «Штутгарт»
  • 19:22
    • «Лейпциг» в Гельзенкирхене выиграл у «Шальке»
  • 18:54
    • «Аталанта» упустила победу со счета 3:0
  • 17:37
    • Ретивых завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Ульрисехамне
    Все новости спорта

    Устюгов войдет в состав сборной России на ЧМ

    Прочие Лыжи
    Лыжник Сергей Устюгов войдет в состав сборной России на чемпионат мира.

    Сергей Устюгов
    Сергей Устюгов

    Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

    «Сергей точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть. Есть много всяких мыслей и планов, будем смотреть на его состояние непосредственно на месте.

    Видно, что он хочется сейчас продышаться на все сто, вспомнить, как бегать на этих скоростях», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

    Чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ювентус» с «Ромой»?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Игра с «Оттавой» получится простой для «Монреаля»?
  • «Оттава» — «Монреаль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Фенербахче» и «Галатасарай» устроят войну?
  • «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Медведев — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рублев — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон