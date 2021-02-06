Устюгов войдет в состав сборной России на ЧМ

Лыжниквойдет в состав сборной России на чемпионат мира.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Сергей точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть. Есть много всяких мыслей и планов, будем смотреть на его состояние непосредственно на месте.

Видно, что он хочется сейчас продышаться на все сто, вспомнить, как бегать на этих скоростях», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.