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    Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира по лыжам

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира за четыре этапа до конца турнира.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    В активе Большунова 1613 очков, вторым идет Иван Якимушкин с 774 очками. Якимушкин пропустит два ближайших этапа Кубка мира и потеряет математические шансы обогнать Большунова.

    У остальных соперников нет даже теоретических шансов опередить россиянина — в розыгрыше Кубка мира осталось 875 очков, а француз Морис Манифика, идущий третьим, уступает 1025 очков.

    «Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место.

    Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции.

    Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются», — сообщил тренер Якимушкина, Олег Перевозчиков агентству «Р-Спорт».

    Таким образом, Большунов выиграет Большой хрустальный глобус второй сезон подряд.

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