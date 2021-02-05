Большунов досрочно обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира по лыжам

Российский лыжникобеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира за четыре этапа до конца турнира.

В активе Большунова 1613 очков, вторым идет Иван Якимушкин с 774 очками. Якимушкин пропустит два ближайших этапа Кубка мира и потеряет математические шансы обогнать Большунова.

У остальных соперников нет даже теоретических шансов опередить россиянина — в розыгрыше Кубка мира осталось 875 очков, а француз Морис Манифика, идущий третьим, уступает 1025 очков.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Место.

Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит, во всяком случае, первые две дистанции.

Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции. И этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются», — сообщил тренер Якимушкина, Олег Перевозчиков агентству «Р-Спорт».

Таким образом, Большунов выиграет Большой хрустальный глобус второй сезон подряд.