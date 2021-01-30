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    Голикова стала второй на дистанции 500 метров на этапе КМ в Голландии

    Прочие Коньки
    Россиянка Ангелина Голикова завоевала серебро на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия).

    Ангелина Голикова
    Ангелина Голикова

    Российская конькобежка заняла второе место на дистанции 500 м. Ее результат — 37,290 секунды.

    Победила голландка Фемке Кок (37,233). Замкнула тройку призерок представительница Австрии Ванесса Херцог (37,409).

    Еще одна россиянка Ольга Фаткулина — четвертая (37,588).

    Ранее россиянка Евгения Лаленкова показала четвертый результат (1.54,654) в забеге на 1 500 метров на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

    Победу одержала Бриттани Боу из США — 1.53,455. Второе место у голландки Антуанетты де Йонг (1.53,813), бронза у ее соотечественницы Ирен Вюст (1.54,228).

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