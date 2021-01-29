Россиянин Халили завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

Лучший результат на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежам показал швейцарец Мартин Егер — 27 минут и 19,2 секунды с безупречной стрельбой.
Халили, также не допустивший ни одного промаха, уступил победителю 7,3 секунды.
Бронза досталась немцу Йоханнесу Кюну (+15,3 от времени Егера с двумя неточными выстрелами).
Чемпионат Европы по биатлону. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Спринт 10 км
1. Мартин Ягер (Швейцария) — 27.19,2 (0)
2. Карим Халили (Россия) — 7,3 (0)
3. Йоханнес Кюн (Германия) — 15,3 (2)
4. Ховард Бугетвейт (Норвегия) — 28,9 (1)
5. Эрик Перро (Франция) — 30,6 (1)
6. Артем Прима (Украина) — 32,0 (1)
7. Александр Андерсен (Норвегия) — 32,3 (2)
8. Михал Крчмарж (Чехия) — 32,6 (1)
9. Даниил Шмук (Германия) — 33,2 (1)
10. Даниил Серохвостов (Россия) — 35,1 (2)
11. Джузеппе Монтелло (Италия) — 35,4 (1)
12. Данило Ритмюллер (Германия) — 36,8 (1)...
14. Филип Андерсен (Норвегия) — 41,5 (3)...
16. Филипп Хорн (Германия) — 42,2 (3)
17. Юстус Штрелов (Германия) — 48,6 (1)...
21. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 52,8 (1)
22. Андрей Расторгуев (Латвия) — 55,1 (3)
23. Семен Сучилов (Россия) — 56,1 (3)
24. Юго Риваль (Франция) — 1.01,1 (2)
25. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 1.01,5 (3)...
35. Никита Поршнев (Россия) — 1.16,9 (3)
36. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.19,2 (2)...
38. Филипп Наврат (Германия) — 1.27,5 (2)...
66. Евгений Идинов (Россия) — 2.15,5 (4)