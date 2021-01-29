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    Россиянин Халили завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

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    Россиянин Карим Халили завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы по биатлону, проходящему в Польше.

    Карим Халили
    Карим Халили

    Лучший результат на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежам показал швейцарец Мартин Егер — 27 минут и 19,2 секунды с безупречной стрельбой.

    Халили, также не допустивший ни одного промаха, уступил победителю 7,3 секунды.

    Бронза досталась немцу Йоханнесу Кюну (+15,3 от времени Егера с двумя неточными выстрелами).

    Чемпионат Европы по биатлону. Душники-Здруй, Польша
    Мужчины. Спринт 10 км

    1. Мартин Ягер (Швейцария) — 27.19,2 (0)
    2. Карим Халили (Россия) — 7,3 (0)
    3. Йоханнес Кюн (Германия) — 15,3 (2)
    4. Ховард Бугетвейт (Норвегия) — 28,9 (1)
    5. Эрик Перро (Франция) — 30,6 (1)
    6. Артем Прима (Украина) — 32,0 (1)
    7. Александр Андерсен (Норвегия) — 32,3 (2)
    8. Михал Крчмарж (Чехия) — 32,6 (1)
    9. Даниил Шмук (Германия) — 33,2 (1)
    10. Даниил Серохвостов (Россия) — 35,1 (2)
    11. Джузеппе Монтелло (Италия) — 35,4 (1)
    12. Данило Ритмюллер (Германия) — 36,8 (1)...
    14. Филип Андерсен (Норвегия) — 41,5 (3)...
    16. Филипп Хорн (Германия) — 42,2 (3)
    17. Юстус Штрелов (Германия) — 48,6 (1)...
    21. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 52,8 (1)
    22. Андрей Расторгуев (Латвия) — 55,1 (3)
    23. Семен Сучилов (Россия) — 56,1 (3)
    24. Юго Риваль (Франция) — 1.01,1 (2)
    25. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 1.01,5 (3)...
    35. Никита Поршнев (Россия) — 1.16,9 (3)
    36. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.19,2 (2)...
    38. Филипп Наврат (Германия) — 1.27,5 (2)...
    66. Евгений Идинов (Россия) — 2.15,5 (4)

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