Россиянин Халили завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

Россиянинзавоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате Европы по биатлону, проходящему в Польше.

Лучший результат на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежам показал швейцарец Мартин Егер — 27 минут и 19,2 секунды с безупречной стрельбой.

Халили, также не допустивший ни одного промаха, уступил победителю 7,3 секунды.

Бронза досталась немцу Йоханнесу Кюну (+15,3 от времени Егера с двумя неточными выстрелами).

Чемпионат Европы по биатлону. Душники-Здруй, Польша

Мужчины. Спринт 10 км

1. Мартин Ягер (Швейцария) — 27.19,2 (0)

2. Карим Халили (Россия) — 7,3 (0)

3. Йоханнес Кюн (Германия) — 15,3 (2)

4. Ховард Бугетвейт (Норвегия) — 28,9 (1)

5. Эрик Перро (Франция) — 30,6 (1)

6. Артем Прима (Украина) — 32,0 (1)

7. Александр Андерсен (Норвегия) — 32,3 (2)

8. Михал Крчмарж (Чехия) — 32,6 (1)

9. Даниил Шмук (Германия) — 33,2 (1)

10. Даниил Серохвостов (Россия) — 35,1 (2)

11. Джузеппе Монтелло (Италия) — 35,4 (1)

12. Данило Ритмюллер (Германия) — 36,8 (1)...

14. Филип Андерсен (Норвегия) — 41,5 (3)...

16. Филипп Хорн (Германия) — 42,2 (3)

17. Юстус Штрелов (Германия) — 48,6 (1)...

21. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 52,8 (1)

22. Андрей Расторгуев (Латвия) — 55,1 (3)

23. Семен Сучилов (Россия) — 56,1 (3)

24. Юго Риваль (Франция) — 1.01,1 (2)

25. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 1.01,5 (3)...

35. Никита Поршнев (Россия) — 1.16,9 (3)

36. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.19,2 (2)...

38. Филипп Наврат (Германия) — 1.27,5 (2)...

66. Евгений Идинов (Россия) — 2.15,5 (4)